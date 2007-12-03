Янукович поздравил Зубкова с ”хорошим результатом”

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил премьер-министра России Виктора ЗУБКОВА с хорошим результатом политической партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу РФ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом шла речь сегодня во время телефонного разговора В.ЯНУКОВИЧА и В.ЗУБКОВА.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ обратился к В.ЗУБКОВУ с просьбой привлечь российских специалистов-ученых в сфере горной науки к работе научно-экспертной комиссии для выяснения причин последнего взрыва на шахте им. А.Засядько.

В ходе телефонного разговора также речь шла о ходе переговоров по вопросам поставок газа в Украину в следующем году.

Собеседники отметили необходимость проведения заседания украинско-российского Межправительственного комитета для подведения итогов экономического сотрудничества в 2007 году.