Киевляне назвали первоочередные проблемы города (опрос)

Киевляне называют строительство доступного жилья первоочередной проблемой столицы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО, ссылаясь на результаты социологического исследования «Киев: реальная ситуация».

По его словам, 28,2% киевлян называли первоочередной для решения проблему строительства доступного по ценам жилья, 19,8% - решение транспортной проблемы, 17,6% - борьбу против коррупции в городской власти.

К.БОНДАРЕНКО уточнил, что следующими по актуальности для киевлян являются проблемы создания четкого плана развития города (11,5%), вывоза мусора и отходов (9,2%), борьбы с загрязнением окружающей среды (7,6%), улучшения состояния существующего жилищного фонда (3%), а также решение проблем, связанных с увеличением численности населения столицы (2,3%).

Институт Горшенина проводил социологическое исследование «Киев: реальная ситуация» с 27 октября по 10 ноября 2007 года в Киеве при участии 1000 респондентов. Социологическая погрешность составляет 3,2%.