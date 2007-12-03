В ПР Януковичу наставили целый столбик «минусов»?
15:44, 03 декабря 2007Политика
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Кто станет кандидатом в спикеры
|Елена Бондаренко
Бондаренко назвала только один критерий отбора возможных кандидатов от ПР: «человек должен быть способным объединить парламент». И в ответ на замечание корреспондента, что Янукович под критерий «способного объединить» однозначно не попадает, Бондаренко заявила, что «это одна из позиций в столбике «минус», поскольку понятно, что БЮТ наверняка не захочет видеть Януковича спикером. Половина «Нашей Украины» тоже. Но у Януковича есть и свои плюсы… - уточнила политик, - Работать - долго, тяжело, на результат - он точно умеет!»
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