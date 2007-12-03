В ПР Януковичу наставили целый столбик «минусов»?

Фракция ПР будет принимать решение по кандидатуре кандидата от Партии регионов на должность спикера ВР с утра во вторник, 4 декабря. Нардеп от ПР Елена Бондаренко в разговоре с корреспондентом Острова отказалась называть возможных кандидатов. «Может быть и Янукович, и Богатырева и вообще третья кандидатура. Просто, назови мы сейчас конкретную фамилию, допустим Богатыреву, тут же начнут говорить, что Януковича списали. Если Янукович – наоборот...»

Бондаренко назвала только один критерий отбора возможных кандидатов от ПР: «человек должен быть способным объединить парламент». И в ответ на замечание корреспондента, что Янукович под критерий «способного объединить» однозначно не попадает, Бондаренко заявила, что «это одна из позиций в столбике «минус», поскольку понятно, что БЮТ наверняка не захочет видеть Януковича спикером. Половина «Нашей Украины» тоже. Но у Януковича есть и свои плюсы… - уточнила политик, - Работать - долго, тяжело, на результат - он точно умеет!»