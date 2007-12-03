Тимошенко готова из-за предателей еще два года быть в оппозиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена в прочности созданной демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время торжественного собрания актива БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что оппоненты БЮТ и НУ - НС делали все возможное, чтобы перекупить депутатов и не дать возможности родиться демократической коалиции. «Но демократическая коалиция родилась. И это является вашей заслугой», - сказала она, обращаясь к активистам БЮТ.

Кроме того, по ее словам, это стало возможным при условии обновления НУ - НС.

«У НУ - НС создано мощное ядро, которое не позволит испортить победу демократических сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она призвала своих коллег не делать трагедии, если БЮТ придется опять работать в оппозиции. «Я хочу, чтобы никто из вас не делал трагедии, если из-за нескольких предателей нам придется еще два года работать в оппозиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.