Тимошенко призналась, что ей уже шлют людей в правительство

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко заявляет, что областные организации блока уже подали кандидатуры на должности в новом правительстве.

Об этом она сказала во время торжественного собрания актива БЮТ в понедельник.

"У нас есть депутаты – это прекрасная команда, будут у нас и члены правительства. Я благодарна, что вы подали все кандидатуры на властные должности, за которые не будет стыдно", - отметила Тимошенко.

Тимошенко также предупредила, что широкая коалиция не возможная в парламенте, объяснив это тем, что за присоединение к ней не проголосует фракция блока "Наша Украина – Народная Самооборона".

"Преобладающее, абсолютное большинство "НУ-НС" не допустит создания широкой коалиции и не даст создать крышу мафии, которая 16 лет властвует в Украине. Будет или демократическая коалиция, или никакой коалиции", - сказала лидер БЮТ.

Поэтому, по ее словам, Партия регионов пытается перекупить депутатов, чтобы они отозвали подпись под коалиционным соглашением.

"Я наблюдаю, как растут ставки. Начинали с 5 миллионов, дошли до 10, а теперь говорят, что предлагают 20 миллионов за каждую продажную душу", - возмутилась Тимошенко.

"Поэтому сейчас можно понять неудачи некоторых наших футбольных команд, ибо они зарезервировали деньги не на покупку футболистов, а на куплю депутатов", - добавила она.

"Мы бы посоветовали Партии регионов лечить ту политическую грыжу, которую они заработали, таская по 10 миллионов за каждым нашим депутатом", - отметила Тимошенко.

В связи с этим она подчеркнула необходимость введения императивного мандата. "Поскольку на выборах люди голосуют за цель и за идею, а не за тех, кто пришел внедрять их в жизни", - объяснила она.

Тимошенко также поблагодарила часть "НУ-НС" за то, что они сделали невозможным создание широкой коалиции.

"Мы обратили внимание, насколько качественно другой та команда. В НУ-НС появилось то крыло, которое не дает ни на шаг отклониться от своих предвыборных обещаний", - отметила лидер БЮТ.

Украинская правда