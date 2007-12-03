Предприниматели написали Президенту, какое правительство они хотят

Ассоциация предпринимателей и промышленников выражает обеспокоенность по поводу ситуации “в лагере демократических сил”. Об этом идет речь в письме, адресованном Президенту Украины, за подписью президента Ассоциации предпринимателей и промышленников – поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд Владимира ДОБРОСКОКА.

“Как так выходит, – спрашивают авторы письма, – что шантажисты и мелкие политиканы диктуют свою волю целой президентской партии? (речь идет о бівших “неподписантах” коалиционного соглашения. – Ред.) Почему руководитель Секретариата Президента перебирает на себя функции Главы государства, ведет закулисные переговоры с Партией регионов и разваливает демократическую коалицию у Вас на глазах?”

“Именно парламентское большинство на основе БЮТ и НУ–НС отвечает современным вызовам Украины, – идет речь в письме. – И только формирование нового профессионального правительства на основе демократических сил даст возможность положить конец коррупции, управленческой беспардонности, налоговому рекету, своеволию чиновников и издевательству над национальным бизнесом”.

Ассоциация призывает Президента безотлагательно “вмешаться в ситуацию, сказать свое слово и обеспечить голосование НУ–НС за нового спикера и премьер-министра”. Возможный провал демократической коалиции, считают авторы письма, “поставит точку на европейских шансах Украины, отбросит государство на десятки лет”.