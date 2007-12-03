Собрание актива БЮТ началось с молитвы
12:53, 03 декабря 2007Политика
1537
Участники почтили память горняков минутой молчания
В Киеве началось торжественное собрание актива Блока Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, собрание проходит в Национальном дворце искусств «Украина» с участием депутатов от БЮТ, а также представителей региональных партий блока.
Торжественное собрание началось с выполнения народной артисткой Украины Ниной МАТВИЕНКО Молитвы за Украину.
Кроме того, участники собрания минутой молчания почтили память погибших горняков на шахте имени А.Засядько.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter