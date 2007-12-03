Путин с женой отметили выборы хреновухой (фото президентского обеда)

Отметить окончание избирательной кампании Президенту РФ Владимиру Путину предложила жена. В приподнятом настроении семья пришла в ресторан сибирской кухни «Ермак». Как для администрации заведения, так и для посетителей этот визит стал совершенной неожиданностью. Во всяком случае, так всем рассказывают...

- У вас есть места? - поинтересовался президент.

- Для вас всегда есть, - последовал предсказуемый, несмотря на небывалую неожиданность визита, ответ.

Тем не менее место нашлось только в правом дальнем углу зала - на удалении от прочих посетителей. Определившись с местом, Путин с женой подошли к резной ладье, стилизованной под ладью Ермака Тимофеевича. От разнообразия яств у них, видимо, разбежались глаза. Официант объяснил им, что из 150 наименований можно выбрать сколько угодно блюд, заплатив при этом за одного человека определенную сумму - 1100 рублей.

Президент РФ быстро определился со своими предпочтениями и выбрал следующее: салат с копченой курицей, салат «Мимоза», оливье, малосольную семгу и соленые огурчики.

Вишневую наливку им поставили на стол бесплатно: так заведено в ресторане - для того, чтобы разжечь у клиентов аппетит. Все остальные напитки - за отдельную плату. Путин заказал хреновуху - настойку на водке с корнем хрена, чили и медом, которая выдерживается 21 день. Злоупотреблять ею Владимир Владимирович не стал и попросил только 50 граммов, заплатив за них 130 рублей. Ею президент и отметил день выборов. Людмила Александровна ограничилась вишневой наливкой...

Комсомольская правда