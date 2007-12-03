Президент пугает губернаторов: вы положите свои головы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает увольнять председателей областных государственных администраций за неисполнение возложенных на них обязанностей по улучшению условий жизни инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня перед началом всеукраинского совещания «Безбарьерная Украина» с участием представителей органов государственной власти, в том числе председателей ОГА, и общественных организаций инвалидов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, несмотря на большую проведенную работу, говорить о существенном улучшении жизни инвалидов рановато.

«Уважаемые коллеги, вы положите свои головы, свои профессии, если вы не будете чуткими к выполнению всех указов Президента, всех решений, которые мы будем в очередной раз принимать на сегодняшнем совещании», - сказал он, обращаясь к губернаторам.

«Я убежден, что украинскую власть не должен представлять бездушный, черствый человек», - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, начиная с 2004 года было сделано много сдвигов, в частности, все социальные программы были пересмотрены и были увеличены втрое выплаты для инвалидов, но недостаточно этого. «Получать сегодня от 500 до 800 грн. - это недостаточный ответ к статусу этих людей», - заявил Президент.

Он отметил, что впереди еще очень много работы, начиная от коммунального, жилищного секторов и заканчивая государственными учреждениями.

В.ЮЩЕНКО также подверг жесткой критике то, что в государственных учреждениях до сих пор отсутствуют специальные входы для инвалидов. В частности, он раскритиковал то, что инвалиды для того чтобы зайти в Украинский дом в Киеве (где проходит совещание «Безбарьерная Украина»), должны двигаться через боковой вход, а не центральный.

«Я убежден, что в Украинском доме, в Секретариате Президента, в правительстве, во всех центральных властных учреждениях все нужно начинать с того, чтобы с самого парадного входа инвалид, который проживает в Украине, инвалид мог дойти до самого первого кабинета», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент по случаю Международного дня инвалидов наградил активистов движения инвалидов высшими государственными наградами.