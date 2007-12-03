Тимошенко уйдет с поста главы правительства, если не отдаст людям деньги

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что уйдет с должности главы правительства, если за два года ей не удастся вернуть гражданам их сбережения в Сбербанке СССР.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня не избирательная кампания и у нее нет потребности говорить о тех вещах, которые БЮТ не собирается выполнять. «Мы вернем сбережения за два года. Если мы не вернем эти сбережения, значит, мы сложим свои полномочия и уйдем с власти», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все политики должны отвечать за свои предвыборные обещания. В то же время лидер БЮТ не уточнила, какая именно сумма сбережений подлежит возвращению. «Никто сегодня не знает, сколько реально вкладчиков претендуют на возвращение этих сбережений, какой сегодня долг у государства», - отметила она. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, сумма будет объявлена сразу после того, как будет проведена перерегистрация вкладчиков.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила убеждение, что вернуть сбережения можно и на протяжении одного года, если прекратить «черную приватизацию, которая длится 17 лет». «Я настроена, наконец, если произойдет так, что наша команда придет к власти, действительно серьезно продемонстрировать, какие ресурсы имеет страна, о которых люди не знают», - отметила лидер БЮТ.