Американские военные корабли переместились ближе к побережью Египта

Об этом со ссылкой на Рейтер сообщает РИА Новости.

"В Египте сейчас кризис. Когда такое происходит, мы должны предоставить руководству нашей страны возможность для разных вариантов действий", - заявил командующий корпусом морской пехоты США генерал Джеймс Амос. Он также отметил, что пока не известно, как события будут развиваться далее.

Два корабля, направленные в Красное море, входят в группу боевой готовности из трех кораблей, которая с мая ведет патрулирование в районе Красного моря и Персидского залива.

Как сообщает агентство со ссылкой на представителей командования морской пехоты, американские военные не получали особых распоряжений в связи с ситуацией в Египте.

Как отмечает агентство, ВМС США, как правило, перебрасывают военные суда ближе к зонам конфликта, чтобы иметь возможность быстро эвакуировать своих граждан в случае необходимости.

По теме: США больше не считают Мурси президентом Египта

Армия Египта 3 июля отстранила от власти президента страны Мухаммеда Мурси, временно приостановила действие конституции и поручила главе Конституционного суда страны Адли Мансуру на переходный период исполнять обязанности президента. По данным СМИ, в настоящее время Мурси удерживается на одном из военных объектов.