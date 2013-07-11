Постпред: США против принятия Ирана и Сирии в Совет по правам человека ООН

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности постпреда Соединенных Штатов при ООН Розмали Дикарло.

"Попытки этих стран вступить в Совет по правам человека крайне неуместны, с учетом действующих мандатов СПЧ по расследованиям нарушений прав человека на их территориях", - заявила Дикарло.

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Сирия и Иран добиваются членства в так называемой "Группе стран Азии" СПЧ, в который входят 47 государств. Они избираются большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН в ходе прямого тайного голосования отдельно по каждой кандидатуре.