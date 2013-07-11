Постпред: США против принятия Ирана и Сирии в Совет по правам человека ООН
21:46, 11 июля 2013Политика
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США считают неуместными заявки Сирии и Ирана присоединиться к Совету ООН по правам человека (СПЧ).
США считают, что Иран и Сирия в СПЧ ООН неуместны / Фото : aa.com.tr
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности постпреда Соединенных Штатов при ООН Розмали Дикарло.
"Попытки этих стран вступить в Совет по правам человека крайне неуместны, с учетом действующих мандатов СПЧ по расследованиям нарушений прав человека на их территориях", - заявила Дикарло.
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Сирия и Иран добиваются членства в так называемой "Группе стран Азии" СПЧ, в который входят 47 государств. Они избираются большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН в ходе прямого тайного голосования отдельно по каждой кандидатуре.
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