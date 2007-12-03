Тимошенко хочет открыто проголосовать за Яценюка

Блок Юлии Тимошенко будет настаивать на открытом голосовании во время избрания председателя Верховной Рады Украины.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«Единственное, чего бы мне хотелось, это чтобы голосование за спикера было не тайным, а поименным, чтобы была видна позиция каждого народного депутата», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что это будет первый шаг к отказу от «подковровых, тайных голосований». «Я хочу, чтобы все депутаты отвечали за свой голос», - уточнила лидер БЮТ.

Она напомнила, что по коалиционному соглашению кандидатура спикера относится к квоте блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что все 156 народных депутатов ее фракции единодушно проголосуют за избрание Арсения ЯЦЕНЮКА спикером.

При этом она отметила, что во вторник, 4 декабря, в 9:00 состоится встреча фракции БЮТ с А.ЯЦЕНЮКОМ перед избранием его председателем Верховной Рады.