Депутаты Кнессета пожаловались в Европарламент на "Свободу"

Как сообщает радио «Голос России», депутаты Кнессета призвали европарламентариев бойкотировать Всеукраинское объединение «Свобода».

«Уже более полугода мы получаем тревожные сообщения о том, что националистические настроения в Украине растут, подогреваемые неонацистским объединением «Свобода», которое получило более 10% голосов на последних парламентских выборах», - говорится в обращении.

«Мы обеспокоены клеветой и угрозами членов этого объединения в адрес еврейского и русского населения Украины, а также в адрес других национальных групп. Это люди, черпающие вдохновение в нацистских идеях и открыто превозносящие массовые убийства, совершавшиеся украинскими дивизиями СС в годы Великой Отечественной войны», - подчеркивается в письме.

«Мы также были шокированы тем фактом, что это объединение не запрещено и сотрудничает с двумя главными оппозиционными партиями Украины. К сожалению, эти партии не выказывают недовольства действиями и заявлениями своих партнеров по оппозиционному блоку, чем также компрометируют себя», - отметили члены Кнессета.

Израильские парламентарии заявили, что «не могут сидеть сложа руки», пока неонацизм существует в любой части мира.

«Наш долг - высказаться и связаться с нашими коллегами по всему миру, чтобы объединить усилия для устранения симптомов явления, отбрасывающего нас назад в самые темные времена человечества. Мы ценим твердую позицию Европарламента, которую он высказал в декабре прошлого года», - говорится в письме.