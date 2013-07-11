Депутаты Кнессета пожаловались в Европарламент на "Свободу"
30 депутатов израильского парламента подписали письмо на имя президента Европарламента Мартина Шульца.
Как сообщает радио «Голос России», депутаты Кнессета призвали европарламентариев бойкотировать Всеукраинское объединение «Свобода».
«Уже более полугода мы получаем тревожные сообщения о том, что националистические настроения в Украине растут, подогреваемые неонацистским объединением «Свобода», которое получило более 10% голосов на последних парламентских выборах», - говорится в обращении.
«Мы обеспокоены клеветой и угрозами членов этого объединения в адрес еврейского и русского населения Украины, а также в адрес других национальных групп. Это люди, черпающие вдохновение в нацистских идеях и открыто превозносящие массовые убийства, совершавшиеся украинскими дивизиями СС в годы Великой Отечественной войны», - подчеркивается в письме.
«Мы также были шокированы тем фактом, что это объединение не запрещено и сотрудничает с двумя главными оппозиционными партиями Украины. К сожалению, эти партии не выказывают недовольства действиями и заявлениями своих партнеров по оппозиционному блоку, чем также компрометируют себя», - отметили члены Кнессета.
Израильские парламентарии заявили, что «не могут сидеть сложа руки», пока неонацизм существует в любой части мира.
«Наш долг - высказаться и связаться с нашими коллегами по всему миру, чтобы объединить усилия для устранения симптомов явления, отбрасывающего нас назад в самые темные времена человечества. Мы ценим твердую позицию Европарламента, которую он высказал в декабре прошлого года», - говорится в письме.