Новый посол США приедет в Украину в начале августа

Ранее комитет по иностранным делам сената США утвердил Пайятта на должность посла в Киеве.

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"Я, скорее всего, выеду из страны 29 июля, а он, мы ожидаем, в августе будет уже здесь", - отметил Тефт. Он добавил, что перед прибытием нового посла на Украину еще необходимо завершить некоторые процедуры, сообщает РИА Новости.

Президент США Барак Обама назначил Тефта главой американской дипмиссии в сентябре 2009 года. До этого Тефт был послом США в Грузии.