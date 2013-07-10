Новый посол США приедет в Украину в начале августа
16:54, 10 июля 2013Политика
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Новый посол США в Украине Джеффри Пайятт приступит к выполнению своих обязанностей в августе, сообщил журналистам в среду действующий глава американской дипмиссии Джон Тефт.
Пайятт приедет в Украину в начале августа / Фото: Іnform.kz
Ранее комитет по иностранным делам сената США утвердил Пайятта на должность посла в Киеве.
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"Я, скорее всего, выеду из страны 29 июля, а он, мы ожидаем, в августе будет уже здесь", - отметил Тефт. Он добавил, что перед прибытием нового посла на Украину еще необходимо завершить некоторые процедуры, сообщает РИА Новости.
Президент США Барак Обама назначил Тефта главой американской дипмиссии в сентябре 2009 года. До этого Тефт был послом США в Грузии.
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