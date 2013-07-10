У Азарова поняли, что заявлением о спецпошлинах Россия давит на Украину

Россия не обсуждала с Украиной вопрос о возможности введения ответных мер на действие специальных пошлин на импорт автомобилей, таким образом, заявление РФ о возможности введения спецпошлин на импорт из Украины шоколада, стекла и угля является элементом давления.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

Он отметил, что если заявление Турции о возможности введения ответных мер на спецпошлины на импорт автомобилей выглядит как приглашение к диалогу, то действия России – как давление для достижения желаемого результата.

“Со стороны России - это несколько иной шаг по сути. Позиция Турции - это скорее приглашение к диалогу. А позиция, о которой объявила Россия, – это элемент давления”, - заявил Пятницкий.

При этом он отметил, что Россия, как член Таможенного союза, самостоятельно не может принимать решение о введении спецпошлин, поскольку они будут действовать для всех членов ТС.

Также Пятницкий сообщил, что вопросы о применении Украиной защитных мер, в частности, спецпошлин на импорт автомобилей, квот на импорт коксующегося угля, по претензиям членов ВТО будут рассмотрены 11 июля Советом по торговле товарами этой организации.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация планирует обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей.

Согласно сообщению, РФ направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление, в котором заявила о том, что автомобильный налог в Украине ударит по российскому экспорту автомобилей на сумму 328 млн долл. и не привлечет 36 млн долл. налогов. Чтобы компенсировать убытки, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Пошлины могут вступить в силу после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

Напомним, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.

С 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления Российской Федерации в ВТО.