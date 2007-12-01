Открылась выставка «Военная символика Украины»

С 30 ноября 2007 года по 1 марта 2008 года в Центральном музее Вооруженных Сил Украины будет открыта выставка «Военная символика Украины», которая посвящается Дню Вооруженных Сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, экспозиция выставки освещает основные этапы создания и развития символики воинских формирований Украины с 1914 по 2006 год.

Выставка «Военная символика Украины» впервые представляет широкой общественности комплекс современной военной символики, включающий в себя знамена, государственные и ведомственные награды и отличия, знаки классной квалификации, нарукавные знаки, образцы униформы различных формирований.

Выставка создана благодаря многолетнему сотрудничеству музея ВСУ и госпредприятия «Укроборонсервис».

Как отметил на церемонии открытия выставки министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, очень символично, что эта выставка открывается накануне 16-й годовщины проведения всеукраинского референдума относительно независимости Украины и 16-й годовщины Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что на выставке представлены все виды Вооруженных Сил, рода войск, символика миротворческих подразделений и других воинских формирований. Он отметил, что проведение таких выставок очень полезно как для военных пенсионеров, действующих военных и молодежи, поскольку именно благодаря таким мероприятиям улучшается отношение общества к Вооруженным Силам.

По словам А.ГРИЦЕНКО, благодаря таким мероприятиям можно восстановить уважение граждан к таким понятиям как «солдат», «гражданин», «патриот», «Родина».

Выставка будет работать ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника, в помещении Центрального музея ВСУ по адресу: ул. Грушевского, 30/1.