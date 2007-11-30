Гриценко: если появляется «если», то коалиции не будет

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Арсений ЯЦЕНЮК будет избран председателем Верховной Рады лишь при условии единогласного голосования членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за его кандидатуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после открытия выставки «Военная символика Украины» в Центральном музее Вооруженных Сил Украины, отвечая на вопрос УНИАН, изберут ли А.ЯЦЕНЮКА спикером парламента.

«Я думаю, если будет принято решение фракции, то оно будет единогласным. И он (А.ЯЦЕНЮК) будет избран. Я свой голос за него отдам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Только единогласное голосование может обеспечить стойкость коалиции, если появляется «если», то коалиции не будет», - добавил он.