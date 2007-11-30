Гриценко: если появляется «если», то коалиции не будет
Министр обещал свой голос Яценюку
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Арсений ЯЦЕНЮК будет избран председателем Верховной Рады лишь при условии единогласного голосования членов фракции “Наша Украина – Народная самооборона” за его кандидатуру.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после открытия выставки «Военная символика Украины» в Центральном музее Вооруженных Сил Украины, отвечая на вопрос УНИАН, изберут ли А.ЯЦЕНЮКА спикером парламента.
«Я думаю, если будет принято решение фракции, то оно будет единогласным. И он (А.ЯЦЕНЮК) будет избран. Я свой голос за него отдам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.
«Только единогласное голосование может обеспечить стойкость коалиции, если появляется «если», то коалиции не будет», - добавил он.