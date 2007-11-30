Регионал Сухой обещает не вести себя как придурок

Партия регионов готова работать на народ Украины как представители высшего законодательного органа страны – Верховной Рады. Так нардеп от ПР Ярослав Сухой ответил ИнтерМедиа консалтинг на вопрос, готова ли фракция ПР работать в оппозиции и будет ли инициировать создание объединенной оппозиции.

“Мы как были у власти, так и будем, потому что ветвь нашей власти называется законодательной. А оппозиция предусматривает только единственную возможность формирования правительства не нами, а другими людьми. Все. Не нужно нас натравливать друг на друга, делить, разделять и т.д. Мы все народные депутаты Украины. А как вы себе представляете мой ответ, что мы не готовы работать в оппозиции? Что это значит?”, - возмутился политик.

На реплику, что это означает, будет ли ПР конструктивной оппозицией, Ярослав Сухой ответил следующим образом: “А почему вы не спрашивали у бютовцев, когда они, как придурки, бегали по залу с мегафонами, сиренами, гуделками, закрывались в туалетах и электрощитовых? Кто нам сегодня имеет право делать замечания и вообще задавать такие вопросы? Мы что, когда-то работали такими подлыми методами? Мы когда-то танцевали на заседании Верховной Рады? Это мы полгода не ходили на сессию, а потом пошли получать зарплату?”

“А для того, чтобы вам было смешно и весело, чтобы что-то разместить на сайте, запишите, что я сказал: я себе уже приобрел значок, круглый большой значок, на котором написано: “Я в оппозиции. Партия регионов”. Вот он у меня есть, и я сейчас в нем сижу”, - заверил Сухой.