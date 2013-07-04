СМИ: 13 нардепов-регионалов просили Януковича за автора матерных песен

Об этом пишет газета «Коммерсант-Украина».

В распоряжении газеты оказались документы, свидетельствующие о том, что соответствующее прошение главе государства подписали 13 народных депутатов от Партии регионов. Среди подписавшихся — Ян Табачник, Сергей Тигипко, Виталий Журавский, Нестор Шуфрич, Эльбрус Тедеев, Вадим Колесниченко, Владимир Олийнык, Таисия Повалий, Николай Сорока, Николай Демянко, Татьяна Бахтеева, Владимир Демишкан и Владимир Мисик. Кроме того, прошение о присвоении звания было подписано главой Киевской городской госадминистрации Александром Поповым и первым заместителем министра культуры Тимофеем Коханом, предложившим сделать это "в виде исключения".

В обращении народные депутаты наиболее знаковыми назвали новую работу исполнителя "Спасибо МВД!", гимн пенитенциарной службы, а также цикл духовных песен. Из наградного листа следует, что, помимо песен, вошедших в семь авторских альбомов, среди которых "Откровение", "ПроХХХодимец", "100 процентов", Гаврилюк также издал пять сборников стихотворений. В частности, "2-е Я", "Дыхание плоти", "Бесстыжие стихи", большую часть которых представляют произведения, содержащие ненормативную лексику.

Опрошенные газетой подписанты заявили, что не были инициаторами обращения и не очень хорошо знакомы с творчеством Гаврилюка.

"Напомните мне, пожалуйста, кто такой Олег Гаврилюк?" — переспросил Тедеев. "Я не был инициатором этого прошения. Ко мне подошли и спросили, могу ли я подписать коллективное обращение. Я когда-то слышал несколько его песен, они у меня отложились в голове, я и подписал", - сказал Колесниченко.

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Олийнык послушал пару дисков исполнителя шансона и даже получил от него личное приглашение на концерт, на который не пошел. "Мне сегодня показали его стихи, это позорная вещь, я бы их не слушал и не читал. Хотя, откровенно говоря, и у классиков не все было гладко в этом отношении", - сказал Олийнык, добавив, что в следующий раз будет тщательнее изучать творчество людей, прошение о награждении которых его просят подписать.

Кроме того, он уточнил, что, как правило, инициатором прошения является первый подписавшийся народный депутат, которым в данном случае является Ян Табачник. Однако тот от комментариев отказался.