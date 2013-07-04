Членом Нацсовета по телерадиовещанию избрали экс-пресс-секретаря КПУ

Как передает корреспондент УНИАН, Георгиевская является доцентом кафедры периодической прессы Института журналистики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

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За эту кандидатуру проголосовали 245 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» голосовали члены фракций Партии регионов, КПУ и внефракционные народные депутаты.

Фракции оппозиции не голосовали за эту кандидатуру, и за остальные 7 кандидатур, поскольку накануне заявили, что не будут участвовать в голосовании в связи с тем, что должен быть решен вопрос восстановления Павла Балоги и Александра Домбровского в статусе народных депутатов Украины.