«Помаранчевая коалиция» стала неожиданностью для немцев

Новость о создании в Верховной Раде Украины «помаранчевой коалиции» стала неожиданностью для политиков в Германии. Об этом председатель немецко-украинской парламентской группы Бербель Кофлер и другие немецкие политики рассказали в интервью Немецкой волне.

В немецких политических кругах выражают удовлетворение тем, что процесс создания правительства в Украине ускорился. Облегчение чувствуется особенно после того, как на прошлой неделе появились сообщения о том, что некоторые депутаты от «Нашей Украины» не готовы подписать коалиционный договор. Говорит Бербель Кофлер: «Я была поражена таким быстрым решением проблемы, и надеюсь, что это может стать знаковым для создания нового стабильного правительства в Украине». Именно в этом непосредственно заинтересована и Германия, говорит депутат Бундестага. Прежде всего ввиду того, что в настоящее время проходит важный этап переговоров Украины с ЕС о политике соседства, в которых Германия играет ведущую роль. Отсутствие стабильного правительства мешало работе над соглашением между Киевом и Брюсселем, говорит Кофлер. Гюнтер Крихбаум считает, что создание новой коалиции укрепит демократические основы украинского государства: «Мы уверены, что движение к демократии будет продолжаться. Но кое-что нужно еще сделать, например, продолжить борьбу с коррупцией”. Новое правительство ждет большая работа в этом направлении, отметил Крихбаум.