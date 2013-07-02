Рыбак распустил депутатов - свободовцы требовали продолжения работы

Как передает корреспондент УНИАН, парламент не завершил рассмотрение всех вопросов повестки дня.

Председатель ВР Владимир Рыбак после того, как Верховная Рада не приняла закон, которым вносились изменения в бюджет, предусматривающие увеличение финансирования Министерства иностранных дел, отметил, что сегодня парламент хорошо поработал, и он закрывает заседание.

Нерассмотренными остались около 10 законопроектов, которые были в повестке дня.

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Рыбак напомнил народным депутатам, что завтра парламент будет работать на утреннем и вечернем заседании.

Когда председатель ВР закрывал сегодняшнее заседание, фракция “Свобода” протестовала против этого с возгласами: “Работать!”.