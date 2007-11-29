ВР должен возглавить представитель ПР? ”Но называть ее сейчас рано”...

Депутат фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко считает, что интересы государства и общества требуют избрания на должность главы Верховной Рады представителя Партии регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Партии регионов.

"С созданием коалиции не все так гладко, как об этом говорят и убеждают нас предводители помаранчевых политических сил", - заявил Мирошниченко.

"На сегодняшний день наша позиция остается неизменной: мы убеждены, что коалиция должна быть создана на базе программы Партии регионов. Мы убеждены, что должна существовать коалиция, которая будет включать более 300 народных избранников", - подчеркнул он.

По его словам, в Партии регионов "убеждены, что главой Верховной Рады должен стать политик, который будет отстаивать интересы общества и государства, а не отдельной политической партии или блока, политик, который пользуется авторитетом в обществе, способен наладить работу парламента, который станет над политическими силами, политическими вкусами и коалицией".

"Принципиальная наша позиция состоит и в том, что Верховную Раду должен возглавить представитель Партии регионов. Но называть ее сейчас преждевременно", - сказал Мирошниченко.

"Это связано с тем, что заблаговременное оглашение нашей кандидатуры приведет к тому, что наши политические оппоненты начнут сосредоточивать свои усилия не на парламентской работе, а на дискредитации этого человека", - объяснил "регионал".

По его словам, в случае возникновения вопроса о поддержке на пост главы Верховной Рады представителя не Партии регионов, "это будет результатом более широкого компромисса, чем простое распределение "портфелей" в Верховной Раде".

"Ни в коем случае Партия регионов не будет поддерживать одиозных политиков, которые олицетворяют политический курс, неприемлемый для нашей партии и наших избирателей", - отметил Мирошниченко.

"Мы согласны поддержать человека, который, на наш взгляд, способен объединить общество, умеет и готов находить компромисс, и слышит не только ту политическую силу, по квоте которой прошел в парламент, но и политических оппонентов", - добавил он.

Украинская правда