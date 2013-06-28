Миллер скептически относится к добыче сланцевого газа в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам годового собрания акционеров компании.

«Сланцевый газ… Пожалуйста, добывайте. Его добывают в некоторых странах. Отрасль понесла серьезные убытки в 2012 году – больше 10 млрд долларов убыток в этом сегменте газодобычи. Себестоимость добычи очень высока, и если кто-то хочет добывать без ориентировки на финансовую эффективность, то этим тоже можно заниматься», - сказал Миллер, отвечая на вопрос, сможет ли Украина благодаря сланцевому газу сократить закупку российского газа.