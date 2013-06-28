Газпром: переговоры о консорциуме с Украиной не ведутся
"Газпром" и Украина не ведут переговоры по консорциуму для управления ГТС, заявляет Миллер.
Переговоры о создании газотранспортного консорциума на базе газотранспортной системы Украины не ведутся. Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.
«Оснований для ведения переговоров по консорциуму нет. Чтобы вести переговоры предметно, необходимо внести изменения в украинское законодательство, необходимо внести изменения в десяток законодательных и нормативных актов Украины. До сегодняшнего дня этого не сделано», - сказал Миллер.
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По его словам, украинская сторона это должна была сделать в «один период времени, потом в другой. Время идет, но ничего не происходит».
Миллер сообщил, что по итогам переговоров за последнюю неделю можно констатировать, что с украинской стороны эта тема вообще не звучала.