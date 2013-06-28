Газпром: переговоры о консорциуме с Украиной не ведутся

Переговоры о создании газотранспортного консорциума на базе газотранспортной системы Украины не ведутся. Об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил на пресс-конференции в Москве по итогам годового собрания акционеров компании, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

«Оснований для ведения переговоров по консорциуму нет. Чтобы вести переговоры предметно, необходимо внести изменения в украинское законодательство, необходимо внести изменения в десяток законодательных и нормативных актов Украины. До сегодняшнего дня этого не сделано», - сказал Миллер.

По теме: Миллер: Газпром никогда не будет хранить газ в ПХГ Украины

По его словам, украинская сторона это должна была сделать в «один период времени, потом в другой. Время идет, но ничего не происходит».

Миллер сообщил, что по итогам переговоров за последнюю неделю можно констатировать, что с украинской стороны эта тема вообще не звучала.