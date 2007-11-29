Тимошенко не принимает отставку главы Одесской «Батькивщины»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предлагает оставить Вячеслава КРУКА в должности председателя Одесской городской организации партии "ВО «Батькивщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по просьбе журналистов она прокомментировала заявление председателя Одесской горорганизации «Батькивщины» В.КРУКА о его отставке с должности.

"В.КРУК, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, - проводил эффективную и качественную работу в должности председателя городской организации. Во многом именно благодаря ему и блок, и партия имеют успех в этом далеко не самом простом для нас регионе. Я знаю, что В.КРУК имел свою точку зрения на целый ряд вопросов относительно развития партийной городской организации и приоритетов деятельности депутатов городского совета от БЮТ".

"Но наша политическая сила тем и сильна, что у нас чрезвычайно развита внутрипартийная демократия, а дискуссии и споры не запрещаются, а наоборот поощряются и стимулируются. Мы дискутируем в своем политическом кругу до тех пор, пока не будут сняты все противоречия, пока не родятся все необходимые компромиссы, а уже затем действуем – как единая монолитная команда. Поэтому возникновение каких-либо неувязок внутри организации не является ни трагедией, ни даже драмой. Это рабочий процесс и стандартная ситуация", - сказала лидер БЮТ.

"Лично я буду рекомендовать оставить В.КРУКА в должности председателя Одесской городской организации партии «ВО «Батькивщина» и всячески поддержу его в работе", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председатель Одесской городской организации ВО «Батькивщина», председатель фракции БЮТ в Одесском горсовете В.КРУК заявил о сложении своих полномочий.

В распространенном им заявлении говорится: «Я считаю невозможным для себя быть руководителем фракции и партийной организации, если статус руководителя не дает мне права на собственную позицию, не дает возможности высказывать свое мнение. Поскольку высокопоставленными функционерами БЮТ были высказаны обидные комментарии по поводу моей гражданской позиции и исторического виденья развития города, в котором я родился».

В.КРУК отмечает, что обвинять его в «несоответствии высоким идеалам партии и должности руководителя партийной организации» начали после выступления в телеэфире «в поддержку решения Одесского горсовета о восстановлении памятника первостроителям города Одессы (российской императрице Екатерине II - УНИАН), разрушенного в 1920 году по политическим мотивам».

«Считаю, что с моей стороны будет честно отказаться от тех партийных должностей, занимая которые я должен идти на компромисс со своей совестью», - отмечает В.КРУК.

Председатель Одесской областной организации партии ВО «Батькивщина» Виталий БАРВИНЕНКО подтвердил, что, «действительно, В.КРУК написал заявление о сложении полномочий, однако руководство облорганизации партии было проинформировано об этом после обнародования документа». Вместе с тем В.БАРВИНЕНКО выразил сомнение по поводу указанных В.КРУКОМ мотивов ухода с должности председателя городской организации партии.

Народный депутат Украины от БЮТ В.БАРВИНЕНКО подтвердил, что «приблизительно полгода тому, а совсем не в эти ноябрьские дни, Николай ТОМЕНКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ и я действительно разговаривали с В.КРУКОМ, интересуясь, в частности, тем, голосовал ли Вячеслав Юльевич на сессии горсовета за сооружение памятника Екатерине II на месте монумента «Потёмкинцам – потомки», и выразили удивление по поводу его выступления в телеэфире, акценты которого явно не совпадали с позицией партии „Батькивщина”.