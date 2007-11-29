Плющ хочет исправить ошибку Кучмы

Как сообщал УНИАН народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Иван ПЛЮЩ не подписал соглашение о создании демократической коалиции, поскольку остается сторонником “широкой” коалиции.

«Вы знаете, что в 2002 году, когда я баллотировался по мажоритарному округу, меня спрашивали, к какой политической силе принадлежу. Я сказал – в единстве за нашу единую Украину», - отметил он.

И.ПЛЮЩ напомнил слова экс-президента Леонида КУЧМЫ о том, что самой большой его ошибкой во времена президентства было то, что он в 2002 году не объединил «Нашу Украину» с блоком «За единую Украину».

По словам И.ПЛЮЩА, за время работы в парламенте он убедился, что строить страну «половиной очень трудно и очень часто нерезультативно, поэтому для того чтобы парламент был дееспособным, нужно, чтобы в большинство входило 300 депутатов». И.ПЛЮЩ отметил, что даже когда-то такая норма была в регламенте ВР, но со временем ее исключили.

Он соглашается, что создать коалицию в составе 300 депутатов очень трудно, но для того чтобы завершить политическую реформу и продолжить реформирование Украины, необходимо именно 300 голосов.

По словам И.ПЛЮЩА, без такой конституционной коалиции все время придется обращаться через референдумы к народу. «Я не думаю, что это лучший вариант», - сказал он, отметив, что все понимают, что политическую стабильность можно обеспечить только при условии существования взаимопонимания между всеми политическими силами страны.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября, после завершения первого заседания ВР VI созыва, планировалось подписание соглашения о создании коалиция демократических сил.

Однако председательствующая в тот день на заседании ВР представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.

После того депутаты из фракции НУ-НС сообщили журналистам, что 8 народных депутатов от блока не подписали соглашение о создании демократической коалиции. По их словам, соглашение не подписали Иван ПЛЮЩ, Юрий ЕХАНУРОВ, Николай ОНИЩУК, Иван КРИЛЬ, Василий ПЕТЁВКА, Станислав ДОВГИЙ, Виктор ТОПОЛОВ и Игорь ПАЛИЦА.

Позже И.ПАЛИЦА подписал соглашение, однако другие вышеназванные депутаты отказывались его подписывать.

28 ноября руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА сообщил, что после встречи с Президентом Украины все члены фракции НУ-НС, которые раньше отказывались подписывать соглашение о создании демкоалиции, сделали это.

Сегодня в Верховной Раде было официально объявлено о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. Председательствующий на заседании ВР Роман ЗВАРИЧ объявил, что в демократическую коалицию вошло 227 депутатов.