Тимошенко: Украина развалена на клеточном уровне

Персональный состав правительства демократическая коалиция начнет обсуждать на будущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мне очень хотелось бы, чтобы наши команды прошли этот путь четко, согласовано и без каких-либо неэффективных противостояний», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возглавляемая ею политическая сила ни одним словом, ни одной подписью, ни одним заявлением, ни одним действием не нарушила обязательств, данных обществу во время избирательной кампании. «Мы в дальнейшем будем держать каждое данное слово», - сказала лидер БЮТ.

По ее словам, главной целью создания демократической коалиции является «создание команды правительства, которая будет состоять не из воров, коррупционеров, не из криминальных бизнесменов. Мы создадим правительство из настоящих профессионалов, которые смогут сделать глубокие реформы в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она констатировала, что сегодня в Украине нет порядка. «Развал буквально на клеточном уровне, в каждой сфере, начиная от нечестной приватизации, заканчивая очень большими изъянами в правосудии, в построении государственной власти, социальных вопросах – в каждой клеточке нашей общественной жизни нужно навести гармоничный, четкий и понятный для людей порядок», - подчеркнула лидер БЮТ. Она сказала, что главная цель демкоалиции - дать людям понимания, что в стране происходят глубокие, системные изменения, которые приносят им пользу.