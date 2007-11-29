Литвин заявляет, что фактически коалиции нет

Формально коалиция провозглашена, а фактически ее нет.

Об этом сказал в интервью журналистам лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН.

Он отметил: «Я думаю, что на сегодняшний день коалиции нет». «Формально провозглашена коалиция, а фактически ее нет. Потому что если бы она была, то, очевидно, мы бы сейчас рассматривали кадровые вопросы», - добавил он.

На вопрос журналистов, будет ли работать он в оппозиции, будет ли это конструктивная оппозиция, В.ЛИТВИН ответил, что он категорически против того, чтобы делать какие-то дефиниции.

Он также сообщил, что будет работать как народный депутат Украины в комитете ВР по вопросам образования и науки.

Отвечая на вопрос, будет ли принимать Блок Литвина участие в голосовании по кандидатуре Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР, он отметил, что его фракция будет принимать участие в голосовании, «но вопрос в том, будет это позитивное или негативное решение».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде было официально объявлено о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”. Председательствующий на заседании ВР Роман ЗВАРИЧ объявил, что в демократическую коалицию вошли 227 депутатов.