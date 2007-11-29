Верховная Рада закрылась до вторника

В Верховной Раде Украины объявлен перерыв до вторника, 4 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председательствующий на заседании ВР, член временного президиума Роман ЗВАРИЧ.

Он напомнил, что в соответствии с регламентом после формирования коалиции следующим вопросом является избрание председателя Верховной Рады.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ напомнил, что выдвигать кандидатуры на должность председателя ВР могут как отдельные народные депутаты, так и фракции. По его словам, для того чтобы фракции могли выдвинуть свои кандидатуры, необходимо провести консультации. С этой целью, по словам Р.ЗВАРИЧА, и объявляется перерыв до вторника, 4 декабря.

Р.ЗВАРИЧ также напомнил, что парламент до сих пор окончательно не принял решения относительно перечня комитетов и предметов их ведения.