В ВР официально объявлено о создании коалиции (дополненная)

В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, во время официального объявления о создании коалиции БЮТ и НУ-НС члены этих двух фракций аплодировали стоя, а остальные присутствующие в сессионном зале народные депутаты из фракций Блока Литвина, Партии регионов и КПУ остались на своих местах и не аплодировали.

Председательствующий на заседании ВР Роман ЗВАРИЧ объявил, что в демократическую коалицию вошло 227 депутатов.

После объявления о создании коалиции лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО была вручена большая корзина с цветами двух цветов.