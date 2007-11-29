В ВР официально объявлено о создании коалиции (дополненная)
12:18, 29 ноября 2007Политика
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Зварич попрощался до вторника
В Верховной Раде Украины официально объявлено о создании коалиции между Блоком Юлии Тимошенко и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”.
Как передает корреспондент УНИАН, во время официального объявления о создании коалиции БЮТ и НУ-НС члены этих двух фракций аплодировали стоя, а остальные присутствующие в сессионном зале народные депутаты из фракций Блока Литвина, Партии регионов и КПУ остались на своих местах и не аплодировали.
Председательствующий на заседании ВР Роман ЗВАРИЧ объявил, что в демократическую коалицию вошло 227 депутатов.
После объявления о создании коалиции лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО была вручена большая корзина с цветами двух цветов.
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