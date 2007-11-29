Березовский: Ахметову ФСБ не поможет

Российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что Юлия ТИМОШЕНКО на следующих президентских выборах в Украине победит Виктора ЮЩЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение он высказал в интервью газете "Сегодня" от 29 ноября 2007 года.

«Если она (Ю.ТИМОШЕНКО) выдвинет свою кандидатуру, то станет президентом, победив и В.ЮЩЕНКО, и В.ЯНУКОВИЧА», - сказал Б.БЕРЕЗОВСКИЙ.

«К слову, у В.ЯНУКОВИЧА стратегического будущего я не вижу. Партия регионов может расколоться на две половины. "Совковая" часть пойдет за В.ЯНУКОВИЧЕМ, а "бизнесовая" - за Ринатом АХМЕТОВЫМ. Ему же надо как-то легализовываться на Западе. И ФСБ ему не поможет, если его начнут прессовать», - добавил он.

Также он считает, что сложности с формирование коалиции НУ-НС и БЮТ возникали из-за «личностных взаимоотношений ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО», что сильно вредят демократическому процессу в Украине. «Но поскольку альтернативы их союзу не существует, то в конечном счете они смогут найти компромисс», - отметил он.

Также Б.БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что В.ЮЩЕНКО «сопротивляется премьерству ТИМОШЕНКО» так как боится ее.

«Он (В.ЮЩЕНКО) боится того, что она станет реальным политическим лидером страны. Он действительно опасается, что Ю.ТИМОШЕНКО фактическое лидерство реализует в формальное, т.е. станет следующим президентом», - сказал он.