Тарасюк требует уволить Балогу
11:29, 29 ноября 2007Политика
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"Кто-то должен отвечать..."
Народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК (фракция НУ-НС) выступает за отставку Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По его словам, «БАЛОГА делал все для того, чтобы осложнить процесс создания коалиции».
Б.ТАРАСЮК отметил, что «кто-то должен отвечать и за провал избирательной кампании, и за скандалы, связанные с формированием коалиции».
По его мнению, за все это должен нести ответственность, в частности, В.БАЛОГА.
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