Тарасюк требует уволить Балогу

Народный депутат Украины Борис ТАРАСЮК (фракция НУ-НС) выступает за отставку Виктора БАЛОГИ с должности главы Секретариата Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, «БАЛОГА делал все для того, чтобы осложнить процесс создания коалиции».

Б.ТАРАСЮК отметил, что «кто-то должен отвечать и за провал избирательной кампании, и за скандалы, связанные с формированием коалиции».

По его мнению, за все это должен нести ответственность, в частности, В.БАЛОГА.