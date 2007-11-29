Луценко будет держать дверь для Литвина открытой

Двери демократической коалиции для Блока Литвина остаются открытыми, сказал журналистам член фракции НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО опроверг информацию о том, что отдельные депутаты от Блока Литвина выразили желание присоединиться к демократической коалиции. Он напомнил, что именно индивидуальное членство в коалиции стало основанием для роспуска предыдущего состава парламента.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что в случае, если фракция Блока Литвина сделает заявление о желании стать членом коалиции, «мы с большим удовольствием рассмотрим такое заявление».

По его словам, одним из пунктов соглашения предусмотрено вхождение или выход фракций из демократической коалиции.

«Любая фракция, разделяющая наши стратегические подходы к развитию Украины, может к нему (соглашению – УНИАН) присоединиться. И Блок Литвина во многих принципиальных вещах совпадает с демократическим виденьем развития Украины, и двери для него были и есть открыты», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он сообщил, что представители демократической коалиции не обсуждали вопрос возможной поддержки кандидатуры на должность председателя ВР ни с Блоком Литвина, ни с Партией регионов.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, фракция НУ-НС воспринимает Партию регионов как оппозиционную силу, но если Партия регионов по тем или иным причинам изъявит желание поддержать кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность спикера, НУ-НС не будет против.