Парламент взял перерыв до 12.00

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель на заседании ВР представитель НУ-НС Роман ЗВАРИЧ отметил, что этот перерыв необходим для того, чтобы зарегистрировать в аппарате Верховной Рады Украины заявление о создании коалиции между БЮТ и НУ-НС.

По его словам, это необходимо для официального объявления о создании такой коалиции.

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, на данное время соглашение подписано руководителями фракций БЮТ и НУ-НС Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО, а также есть приложение к соглашению с подписями 228 народных депутатов, которые войдут в эту коалицию.