В НУ-НС думают, что коалиция будет через полчаса
10:14, 29 ноября 2007Политика
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Сейчас состоится совместное заседание фракций
Сейчас состоится совместное заседание фракций БЮТ и НУ-НС для окончательного оформления демократической коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат, член фракции НУ - НС Юрий ЛУЦЕНКО.
При этом другой депутат от НУ - НС Роман ЗВАРИЧ выразил надежду, что получасового перерыва в заседании Верховной Рады будет достаточно для того, чтобы провести все формальные процедуры, необходимые для создания демократической коалиции.
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