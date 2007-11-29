В НУ-НС думают, что коалиция будет через полчаса

Сейчас состоится совместное заседание фракций БЮТ и НУ-НС для окончательного оформления демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат, член фракции НУ - НС Юрий ЛУЦЕНКО.

При этом другой депутат от НУ - НС Роман ЗВАРИЧ выразил надежду, что получасового перерыва в заседании Верховной Рады будет достаточно для того, чтобы провести все формальные процедуры, необходимые для создания демократической коалиции.