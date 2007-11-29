НУ-НС для начала хочет пообщаться с Яценюком

Фракция "Наша Украина – Народная самооборона" на своем заседании пока не голосовала по кандидатуре Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады, поскольку сначала хочет с ним пообщаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщила народный депутат от НУ-НС Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, сегодня на заседании фракции был окончательно одобрен вопрос подписания соглашения о демократической коалиции, а также рассмотрен вопрос о положении фракции.

Она подтвердила, что во время заседания фракции ее лидер Вячеслав КИРИЛЕНКО взял самоотвод и предложил кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА.

Как известно, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК вчера отбыл в Мадрид для участия в 15-ом заседании Совета министров ОБСЕ.