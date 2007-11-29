Богатырева исключает возможность создания коалиции сегодня

Народный депутат Украины Раиса БОГАТЫРЁВА (фракция Партии регионов) исключает возможность создания коалиции сегодня в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БОГАТЫРЁВА сказала в интервью журналистам.

Она отметила: «Я не допускаю такого варианта ввиду того, что речь идет не только о некоторых разногласиях между лидерами, и не только речь идет об организационно-технических вопросах, а речь идет о серьезных идеологических разногласиях».

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что заявления «влиятельных политиков» из НУ-НС свидетельствуют о том, что не воспринимаются «бесшабашные заявления и популистские заявления в предвыборный период, сделанные БЮТ».

По ее словам, все это свидетельствует о том, что эти противоречия глубоки, они не на поверхности лежат». Р.БОГАТЫРЁВА подчеркнула, что «при нашей политической культуре» коалиция в 228 голосов не сможет принимать решения.

Отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли фракция Партии регионов кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР, в случае ее внесения на рассмотрение парламента, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что «у него (А.ЯЦЕНЮКА - УНИАН) много позитивных черт, но в узком кругу, возможно, будут у нас какие-то вопросы и претензии».

По ее словам, после внесения такой кандидатуры Партия регионов будет определяться. По ее словам, принцип, который исповедует фракция, заключается в том, что Председатель Верховной Рады – «это профессионально подготовленный человек, который готов объединить зал». Р.БОГАТЫРЁВА добавила, что председатель ВР – это все-таки «не квота какой-то коалиции».