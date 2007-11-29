Мельниченко не отдаст пленки Медведько

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко не отдаст свои записи в Генпроратуру Украины, так как не доверяет объективности этого ведомства и считает, что оно поддается политическому влиянию.

Об этом он заявил в среду вечером в эфире "5 канала".

Отвечая на вопрос о продвижении дела об аутентичности пленок, которые предоставил Мельниченко, он ответил, что у него "есть вопрос к нынешней власти, так как уже при новой, "оранжевой", власти 3 года не проводят те следственные действия, которые можно было бы сделать за одну неделю. Это вопрос уже к новой, нынешней, власти".

"Также непонятно в этом аспекте, почему Украина не выполняет рекомендаций Совета Европы и постановлений Верховной Рады Украины. Это вопрос к руководству Украины", - сказал он.

Также Мельниченко заявил, что он не отдаст диктофон с записями генеральному прокурору Украины, так как считает, что это то же самое, что отдать диктофон прямо в руки экс-президенту Леониду Кучме.

"Я считаю, что записи не могут быть предоставлены в Генпрокуратуру Украины, так как, к сожалению, политическое руководство Генпрокуратуры Украины поддается влиянию. Доверия у меня к этой власти нет, мне были разные предложения от ее представителей, на которые я не согласился", - сообщил экс-майор.

Также он подчеркнул, что "была определена процедура передачи пленок экспертам, определенным Советом Европы, на которых согласятся потерпевшие - мать журналиста Георгия Гонгадзе - Леся Гонгадзе, его вдова - Мирослава Гонгадзе, Александр Ельяшкевич, а также Алексей Подольский".

"Но эти вопросы не были согласованы, почему - это вопрос к Генеральной прокуратуре Украины. Хотя 14 мая 2007 года Генпрокуратура Украины в лице генпрокурора (Святослава) Пискуна послала соответствующий запрос в Совет Европы на проведение таких следственных действий", - подчеркнул он.

Мельниченко также сказал, что должны быть проведена полностью реконструкция той обстановки и для эксперимента задействованы все фигуранты пленок из числа бывших и нынешних украинских политиков, должны быть взяты их образцы голоса.

"Летом 2007 года уже были проведены первые следственные действия по реконструкции тех условий. Следующим шагом должна стать фоноскопическая экспертиза с использованием аналогичного диктофона", - настаивает экс-майор. "Но пока не назначено время следующих следственных действий", - сказал Мельниченко.

Представитель в суде вдовы Гонгадзе - Мирославы - Валентина Теличенко также в эфире 5 канала заявила, что нужны адекватные действия по этому делу со стороны ГПУ.

В то же время она подчеркнула, что "сегодня сошлись интересы Мельниченко и нынешней Генпрокуратуры Украины, так как одному выгодно быть в центре событий, а другие создают таким образом видимость проведения следствия".

"Диктофон мог быть передан Мельниченко в Совет Европы, чтобы с ним поработали эксперты. Николай просто манипулирует общественным мнением", - сказала она.

"Эффективность действий генпрокуратуры Украины измеряется количеством переданных в суд дел, а сегодня гепрокуратура Украины дает использовать себя и сама использует ситуацию для политических целей - шантажа, сбора компромата и сохранения в кресле некоторых своих сотрудников, возможно Генпрокурора и других сотрудников", - считает представитель Гонгадзе.

Украинская правда