Ехануров: вряд ли Януковича куда-то пригласят, кроме России

После сложения полномочий правительством действия премьер-министра в международных отношениях ограничены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, экс-премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ журналистам по окончании телефонной конференцией с управляющими фондами инвесткомпании «Драгон Капитал».

По его словам, официальных визитов не будет, а будут лишь рабочие. «И то вряд ли его будут приглашать, может быть лишь в Россию», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что в свое время сам находился в подобной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил перед Верховной Радой Украины VI созыва о сложении полномочий действующим составом Кабинета министров.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы сформированного нового правительства.