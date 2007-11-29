Ехануров: вряд ли Януковича куда-то пригласят, кроме России

07:49, 29 ноября 2007
Политика
1974

...или Почему плохо быть "и.о."

После сложения полномочий правительством действия премьер-министра в международных отношениях ограничены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат, экс-премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ журналистам по окончании телефонной конференцией с управляющими фондами инвесткомпании «Драгон Капитал».

По его словам, официальных визитов не будет, а будут лишь рабочие. «И то вряд ли его будут приглашать, может быть лишь в Россию», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ, отметив, что в свое время сам находился в подобной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ объявил перед Верховной Радой Украины VI созыва о сложении полномочий действующим составом Кабинета министров.

В соответствии со статьей 115 Конституции Украины, Кабинет Министров, который сложил полномочия перед новоизбранным парламентом, продолжает исполнять свои полномочия до начала работы сформированного нового правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter