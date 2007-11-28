Балога: Ющенко привел исчерпывающие аргументы

Соглашение о создании демократической коалиции подписали все члены фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, которые раньше отказывались это сделать. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщил руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, сегодня глава государства Виктор ЮЩЕНКО встретился с народными депутатами - членами фракции НУ-НС, которые предварительно не соглашались подписывать коалиционное соглашение с БЮТ, а именно – Виктором ТОПОЛОВЫМ, Игорем КРИЛЕМ, Николаем ОНИЩУКОМ, Юрием ЕХАНУРОВЫМ, Василием ПЕТЕВКОЙ и Станиславом ДОВГИМ. С Иваном ПЛЮЩЕМ Президент провел телефонный разговор, сообщил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что результатом этой встречи стало подписание всеми вышеупомянутыми народными избранниками соглашения о создании коалиции между НУ-НС и БЮТ.

В.БАЛОГА подчеркнул, что Президент привел исчерпывающие аргументы и приложил все усилия, чтобы снять те принципиальные замечания депутатов, которые мешали им подписать коалиционное соглашение.

Глава Секретариата отметил: у Президента существует четкая уверенность, что отныне не существует никаких препятствий на пути создания демократической коалиции и формирования действенного правительства.