Зварич: о Кириленко ведутся консультации с Ющенко

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ считает, что у блока “Наша Украина – Народная Самооборона» нет причин отходить от позиции относительно выдвижения кандидатуры Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщает пресс-служба блока НУ-НС, по словам Р.ЗВАРИЧА, сегодня на заседании партийной группы Народного Союза “Наша Украина” во фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” обсуждалось несколько вопросов. В частности, обсуждалось положение о фракции, которое должно быть принято на заседании фракции. Кроме того, речь шла об «организационных вопросах в связи с завтрашним пленарным заседанием Верховной Рады”.

Р.ЗВАРИЧ, говоря о кандидатуре на должность председателя ВР, отметил, что “фракция на этот счет имеет свою позицию, от которой нет причин отходить”. По его словам, «сейчас ведутся консультации, в том числе с главой государства, с Почетным председателем нашей партии”. “Этот вопрос встанет в соответствии с повесткой дня, определенной регламентом на рассмотрение парламента”, - добавил он. Р.ЗВАРИЧ отметил, что каждый из народных депутатов имеет “личные желания и взгляды по определению кандидатуры на должность спикера, но все же есть четко определенная позиция нашей фракции, которая общеизвестна, поэтому нет никаких оснований изменять эту позицию”.

Р.ЗВАРИЧ сказал, что “вопросу коалиции демократических сил мы не посвящали много времени, поскольку однозначно все собравшиеся без исключения на этом совещании подтвердили свою преданность созданию Коалиции демократических сил в Верховной Раде VI созыва – в составе фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” и БЮТ”.