В БЮТ считают Черновецкого нелегитимным мэром?

На этой неделе в Верховной Раде Украины планируется зарегистрировать законопроект о проведении выборов городского председателя в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня народный депутат Михаил ПОЖИВАНОВ во время круглого стола на тему: «Перспективы досрочных выборов городской власти в Киеве в существующей политической ситуации».

По его словам, большинство киевлян не довольны городской властью только потому, что городской председатель “реально не избирался большинством киевлян”. Одним из путей решения проблемы, как отметил народный депутат, является внесение в действующее законодательство изменений, согласно которым городской председатель будет избираться большинством.

“С группой юристов и экспертов Фонда (Фонд муниципальных реформ “Магдебургское право”, который возглавляет М.ПОЖИВАНОВ – УНИАН), мы почти заканчиваем подготовку изменений к закону о выборах (местных – УНИАН). И я надеюсь, что уже на этой неделе мы сможем зарегистрировать этот проект закона в Верховной Раде Украины о том, что выборы любого городского председателя должны проводиться в два тура: либо в первом туре поддержка горожан должна быть 50%+1 голос, либо два наиболее рейтинговых кандидата выходят во второй тур, и тогда уже тот, кто наберет большинство, становится городским председателем. Это позволит избежать той определенной нелегитимности, которую имеет на сегодня ЧЕРНОВЕЦКИЙ”, - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Что касается досрочных выборов мэра Киева, он считает, что для этого уже есть повод. Как отметил М.ПОЖИВАНОВ, отдельный пункт статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает досрочное прекращение полномочий городского или поселкового председателя.

“При наличии решений суда о признании распоряжений или действий председателя незаконными, заключений соответствующего комитета Верховной Рады, ВР может назначить внеочередные выборы председателя. То есть, в этой ситуации, если проанализировать деятельность ЧЕРНОВЕЦКОГО, я возьму только кадровые вопросы, когда он увольнял собственными распоряжениями людей, и они возобновили себя на работе за счет решения суда - этого уже достаточно для того, чтобы обращаться в ВР и ставить этот вопрос”, - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

По его словам, для прекращения полномочий необходимо большинство при голосовании по этому вопросу в комитете по вопросам государственного строительства и местного самоуправления, а затем поддержка большинства - 226 голосов - в ВР.

“Поэтому основания есть. А юридическое обоснование – это часть 5 ст. 79 Закона “О местном самоуправлении”. Пользуясь ею, при политическом согласии это можно делать”, - отметил М.ПОЖИВАНОВ.