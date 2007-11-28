В Москве задержали Виктора Шендеровича

17:15, 28 ноября 2007
Политика
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Состоялся пикет в поддержку Гарри Каспарова

В Москве задержаны представители нескольких средств массовой информации, в том числе корреспондент радиостанции «Эхо Москвы», которые освещали проведение одиночного пикета у здания ГУВД Москвы в поддержку лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Задержаны также сами пикетчики – лидер молодежного движения Илья Яшин и писатель и журналист Виктор Шендерович.

Эхо Москвы

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