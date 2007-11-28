Ющенко попросит Кириленко отойти в сторону?

Член фракции НУ-НС Николай ОНИЩУК не исключает, что сегодняшняя встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и лидера фракции НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО позволит решить ситуацию с подписанием соглашения о создании демократической коалиции.

В частности, в комментарии УНИАН Н.ОНИЩУК рассказал, что, насколько ему известно, на сегодня запланирована встреча В.ЮЩЕНКО и В.КИРИЛЕНКО.

«Возможно, она исчерпает необходимость встречи Президента с теми (депутатами), кто пока еще не подписал соглашение», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

При этом он акцентировал внимание на словах «пока еще», заметив, что каждый народный депутат в соответствии с Конституцией имеет 30 дней для того, чтобы определиться, будет ли он присоединяться к коалиции.

Также Н.ОНИЩУК подтвердил свое участие в заседании депутатской группы от партии "Наша Украина".