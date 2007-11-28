Эксперты нашли спикера, который устроит всех

Наиболее эффективным путем к созданию демократической коалиции является замена на Арсения ЯЦЕНКЮКА кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

К такому выводу приходит Институт Горшенина, проанализировав текущую ситуацию.

В комментарии, переданном агентству УНИАН, в частности, отмечается, что события последних дней показали явные проблемы в создании «оранжевой коалиции». Анализ Института Горшенина показывает, что наиболее короткий путь к началу работы Верховной Рады состоит в нахождении компромиссного кандидата на пост спикера.

Эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА считает, что наиболее компромиссным кандидатом на пост главы украинского парламента является министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По словам В.ЗАСТАВЫ, А.ЯЦЕНЮК как претендент по пост главы Верховной Рады, в отличие от Вячеслава КИРИЛЕНКО или Ивана ПЛЮЩА, – вполне компромиссная фигура для всех участников возможной демократической коалиции.

«Для Виктора ЮЩЕНКО А.ЯЦЕНЮК - проверенная, надежная и прогнозируемая фигура. Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА находится с ним в хороших рабочих отношениях, и даже можно сказать, что считает А.ЯЦЕНЮКА «своим», - заявил эксперт.

Кроме того, В.ЗАСТАВА заявил, что и Партия регионов вряд ли будет против такого кандидата.

«Этот год показал, что А.ЯЦЕНЮК нашел общий язык в Кабмине Виктора ЯНУКОВИЧА и достаточно эффективно организовал работу после неугодного «донецким» Бориса ТАРАСЮКА», - считает эксперт.

По мнению эксперта, эта кандидатура также могла бы устроить и лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО как компромисс ради достижения стратегических целей.

Комментируя мнение эксперта Института Горшенина, народный депутат Украины, один из лидеров «Народной Самообороны» Тарас СТЕЦКИВ отметил, что «если "Народный Союз Наша Украина" у себя на заседании вместе с Президентом примет решение отказаться от кандидатуры В.КИРИЛЕНКО, и В.КИРИЛЕНКО с этим согласится, мы будем рассматривать любую другую кандидатуру».

С возможностью появления новой компромиссной фигурой на пост спикера соглашается и депутат БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы согласимся с любым представителем "Нашей Украины", и добавляет, что этот процесс должен отвечать двум требованиям: «Первое, это сформированная коалиция, то есть, 226 подписей под коалиционным договором, второе условие, что этот выдвиженец "Нашей Украины" - это выдвиженец всей фракции "Нашей Украины".

Народный депутат, один из лидеров Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ также добавил, что сегодня речь также идет и о кандидатуре на пост премьер-министра. «Должность спикера в украинских условиях является стартовой площадкой для президентского баллотирования… Сегодня вопрос стоит в президентских выборах, и в президентской кампании, которая уже началась», - добавил О.ЗАРУБИНСКИЙ.