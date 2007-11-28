Карасев утверждает, что все уперлось в Кириленко

В случае, если кандидат на должность председателя Верховной Рады Вячеслав КИРИЛЕНКО снимет свою кандидатуру, соглашение о создании демократической коалиции может быть подписано уже завтра.

Такое мнение выразил директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ сегодня в ходе круглого стола «Тактика и стратегия блока НУ-НС в ВР VІ созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «если сегодня состоится встреча Президента и КИРИЛЕНКО, и КИРИЛЕНКО возьмет самоотвод, то коалиция БЮТ и НУ-НС состоится».

Как считает В.КАРАСЕВ, отказ 7 членов НУ-НС подписать коалиционное соглашение заключается именно в невосприятии фигуры В.КИРИЛЕНКО. «Они хотят, чтобы был не спикер коалиции, а спикер всего парламента», - сказал эксперт.