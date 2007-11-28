Еще одна часть НУ-НС выдвинула свои претензии к программе демкоалиции

Лидер Украинской народной партии, народный депутат от НУ-НС Юрий КОСТЕНКО считает, что до конца этой недели будет окончательно согласована Программа демократической коалиции, ее состав и перспективы формирования правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Ю.КОСТЕНКО отметил, что «сегодня не существует вопросов относительно создания демкоалиции, существуют вопросы к Программе коалиции».

При этом он подчеркнул, что «УНП настаивает на внесении в Программу коалиции положений, обеспечивающих максимальное соблюдение национального интереса. Это, в частности, подача до конца года заявки на вступление в НАТО и вступление в ЕС через восемь лет, признание утраченных сбережений украинцев в "Сбербанке" СССР государственным долгом России перед Украиной, обеспечение требований законодательства относительно функционирования украинского языка как единого государственного, "реставрация" украинской истории, проведение люстрации».

Вместе с тем, лидер УНП считает "невозможной" коалицию НУ-НС с Партией регионов, поскольку «с точки зрения программы Блока для НУ-НС абсолютно неприемлемо подчинение украинских национальных интересов России».