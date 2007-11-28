В НУ-НС уже готовы отдать кресло спикера Литвину

Народный депутат, член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА не исключает привлечения к формированию коалиции Блока Литвина, если БЮТ и НУ-НС не могут создать коалицию своими силами, и не исключает избрания Владимира ЛИТВИНА спикером при условии создания коалиции из трех сил.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня в интервью журналистам.

К.ЛЯПИНА отметила, что этот вопрос он предложит для обсуждения сегодня на заседании народных депутатов от партии «Наша Украина», которое начнется в 16.00.

К.ЛЯПИНА подчеркнула, что будет обращаться к своим коллегам с просьбой не принимать участия в избрании председателя Верховной Рады, если этот вопрос будет рассматриваться парламентом до формирования коалиции.

При этом, по ее словам, если БЮТ и НУ-НС вдвоем не смогут создать коалицию, то к этому процессу необходимо привлечь Блок Литвина. «Если это надо сделать ценой спикера ЛИТВИНА, то, может, нам стоит заплатить эту цену за коалицию из троих», - сказала она.